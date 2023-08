Ny sti skal forhindre trængsel efter festivals kø-kaos sidste år

På Smukfests første musikdag i 2022, opstod der en uheldig situation.

Festivalens gæster skulle forlade Bøgeskoven efter Justin Biebers sene koncert, som ikke just var populær hos anmelderne, men der var simpelthen for mange mennesker, som ville ud på én gang.

Resultatet blev, at mange gæster blev tilbageholdt midlertidigt og måtte vente på at kunne komme ud af skoven og med en shuttlebus.

- Selv om vi pumper shuttlebusser ind i systemet, så bliver der noget ventetid, hvis 30.000 mennesker vil ud af skoven på samme tid, siger Smukfests sikkerhedschef, Thomas Rydahl.

Artiklen fortsætter under annoncen

Festivalen har dog forsøgt at finde en løsning, så samme situation ikke opstår igen.

- For at sikre, at vi har flere instrumenter at spille på, når vi lukker folk ud, har vi etableret en sti, så man i princippet kan gå hele vejen fra skoven ud til KærligHeden, vores yderste campingområde, siger han.

Det betyder, at gæster nu kan vælge at tage den to kilometer lange gåtur tilbage til teltene - hvis man bor i det pågældende campingområde - i stedet for at vente på busser. Tidligere har der ikke været en sti, og

Kort sagt betyder det, at man nu kan vælge at forbrænde lidt kalorier på sin to kilometer lange gåtur tilbage til sit telt, hvis man altså bor på Kærligheden, via en etableret sti. Sidste år gik festivalgæster i stedet på Horsensvej.

Netop Horsensvej vil blive delvist spærret af torsdag under festivalen, mens Smukoptoget er i gang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Optoget begynder klokken 10 ved campingområdet KærligHeden. Derefter vil det vandre ad Horsensvej til området Sherwood i Bøgeskoven. Optoget står til at slutte klokken 12.

- Idéen er, at dem der gerne vil ind i skoven, kan følge med optoget og være en del af det, fortæller Thomas Rydahl.

Sikkerhedschefen oplyser desuden, at der er lagt en plan for det hele i samarbejde med politiet, Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Han forsikrer dog, at hvis en ambulance eller en brandbil skal forbi, kan det selvfølgelig lade sig gøre.

/ritzau/