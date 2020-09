Ny Trump-bog: Fuck Mandela - hans land er en skidespand

USA's præsidents tidligere advokat skriver i ny bog, at Trump taler hånligt om sorte ude som hjemme.

Michael Cohen, der tidligere var præsident Donald Trumps private advokat, skriver i en ny bog, at Trump har haft for vane at tale nedsættende om sorte ledere ude i verden.

Sydafrikas tidligere og nu afdøde præsident Nelson Mandela har han betegnet som en fiasko.

- Mandela fuckede hele landet op. Nu er det en skidespand. Fuck Mandela. Han var ikke nogen leder, citeres Trump for at sige.

Det er avisen Washington Post som gengiver dele af den nye bog, "Disloyal: A Memoir", der kommer på gaden tirsdag.

Cohen arbejdede i årevis for Trump, indtil han valgte at tage afstand til ham. Det skete tydeligst under en høring i Kongressen, der blev holdt sidste år forud for en rigsretssag mod Trump.

Cohen afsoner en tre år lang fængselsstraf for blandt andet at have løjet over for Kongressen.

- Fortæl mig om ét land, som ledes af en sort person, der ikke er en skidespand, lyder et andet citat fra Trump i den nye bog.

En talskvinde for Det Hvide Hus svarer igen ved at angribe Cohens troværdighed. Hun minder om, at han har fået frataget sin bestalling som advokat og er dømt for at lyve over for Kongressen.

Trump selv omtaler Cohen som "en rotte" og en løgner.

Cohen siger, at Trump helt generelt ikke bryder sig om minoriteter.

Under valgkampen i 2016 sagde han ifølge Cohen, at han ikke ville kunne vinde latinovælgernes stemmer ved præsidentvalget.

- Ligesom de sorte er de for dumme til at stemme på Trump.

/ritzau/Reuters