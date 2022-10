Ny udstilling er som en rejse ind i mørkets hjerte

"Ulvetime" er titlen på en ny, meget seværdig udstilling af værker af den afdøde billedhugger Ingvar Cronhammar (1947-2021). I denne særlige sammenhæng har HEART, kunstmuseet i Herning, lånt ordet fra den svenskfødte billedkunstners landsmand, filmskaberen Ingmar Bergman (1918-2007), der om begrebet har forklaret, at ”ulvetimen er timen mellem nat og daggry. Det er den time, hvor flest mennesker dør, hvor søvnen er dybest, hvor mareridtet er virkeligst. Det er den time, hvor den søvnløse jages af sin dybeste angst, og hvor spøgelser og dæmoner er stærkest.”

Det er sorte hjemsteder, man møder i salene i HEART. Sære maskiner, hvide lys, svanevinger og gestalter fra underbevidsthedens dybe kældre, hvor de vilde hunde glammer. Det er en alvorlig udstilling, der konfronterer museets gæster med tilværelsens store spørgsmål. Eller for nu at give Ingvar Cronhammar selv mæle. Det gør kunstmuseet i Herning, og det er med god grund, for Cronhammar kunne også noget med ord: