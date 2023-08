En ny udstilling skal vise den menneskelige dimension af krigen i Ukraine, skriver Ukraine House in Denmark i en pressemeddelelse.

Udstillingen, som har fået navnet "Brave to Witness: Ukrainian War Diaries", præsenteres af Ukraine House in Denmark og fremviser visuelle, poetiske og musikalske krigstidsdagbøger af fremtrædende ukrainske kunstnere, digtere og musikere.

Udstillingen åbner for offentligheden torsdag den 24. august klokken 18 i anledning af den ukrainske uafhængighedsdag.

Olga Zhuk, der er medkurator for udstillingen, fortæller, at det er vigtigt at sætte fokus på den menneskelige dimension af krigen i Ukraine.

- De personlige beretninger og refleksioner fra almindelige mennesker viser den menneskelige dimension af krigen over for de politiske diskurser, som fylder meget. Kunsten er med til at udtrykke, hvordan krigen påvirker hverdagen for mange mennesker, siger Olga Zhuk, der er medkurator for udstillingen.

Hun uddyber, at udstillingen af krigsdagbøgerne kan hjælpe med at forstå, hvad ukrainerne kæmper for.

- Frihed, værdighed og solidaritet. Det er det, vi kæmper for. Dagbøgerne er meget personlige og giver en meget ærlig indsigt i hverdagen i krigen.

- Det kan ændre opfattelsen af krigen i forhold til, hvad man læser i de internationale medier, siger Olga Zhuk.

Publikum vil få indblik i de oplevelser, dagbøgernes forfattere har dokumenteret gennem originale skitsebøger, sider fra dagbøgerne trykt i store formater, foto- og kunstdagbøger præsenteret som lysbokse, projektioner, på touchscreens og som lydinstallationer, fremgår det.

Udstillingen løber fra den 24. august til den 1. oktober 2023.

/ritzau/