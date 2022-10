Ny udstilling viser 1920'ernes Tyskland: Da kunstnerne tog ingeniørbrillen på

Berlin mellem de to verdenskrige var et eksperiment for spændende, nye og moderne livsformer. Samtidig er der uhyggeligt mange paralleller mellem 1920’ernes Tyskland og vores tid her 100 år efter. Også nu lever vi i angsten for en mulig ny verdenskrig. Også nu er der krise, inflation, populister og diktatorer, der modarbejder de mange internationale fredsbevarende og humanitære organisationer, som blev dannet efter Anden Verdenskrig. Også nu er kønnene til forhandling, ligesom der er stort fokus på at sætte seksualiteten fri.

Samtidig er der flere afgørende forskelle: For det første er den unge samtidskunst i dag generelt mere optaget af drømmenes og fantasiens forandringspotentialer og af menneskets problematiske forhold til naturen end deres kolleger i 1920’erne, der forfægtede en virkelighedsorienteret og nøgtern realisme. De var vågnet brat op til en problematisk samfundsvirkelighed, efter at utopien om et mere humant samfund var brudt sammen under Første Verdenskrig.