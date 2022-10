Ny udstilling viser Matisse i al sin mesterlighed

Maleriet ”Det røde atelier”, som måler 180 x 220 centimeter, viser os kunstnerens allerhelligste: atelieret. Dér, hvor alle de mentale forhandlinger, eksperimenter og krævende tests foregår, og hvorfra værkerne til slut efter en længere eller kortere proces vil blive sendt ud i verden for at møde deres publikum. Det er her, i dette meget private rum, at vi kommer tættest på kunstneren.

Det er ofte fyldt med rekvisitter og små hemmeligheder, der bliver inddraget i motivfremstillingen. Henri Matisse (1869-1954) malede gennem hele sit liv flere af disse atelierbilleder. ”Det røde atelier” er det vigtigste af denne type værker. Helt konkret blev dette ikoniske maleri til i Paris-forstaden Issy-les-Moulineaux, hvor Matisse boede med sin familie, og hvor han havde fået opført et nyt atelier. Han malede det på bestilling af sin mest trofaste mæcen, den stenrige russiske samler Sergej Sjtjukin, der imidlertid afviste det, da han havde set en skitse. Han foretrak malerens figurkompositioner, sagde han. Ellers var han både før og efter denne episode, der bragte Matisse selv i tvivl om maleriets kvaliteter, dennes største og mest trofaste beundrer og støtte.