Ny undersøgelse: Kun hver anden ung nyder en god bog

Teenagere er ikke nødvendigvis de første til at smække fødderne op og åbne en god bog, når familien skal på sommerferie.

Læselysten falder, når børn bevæger sig ind i teenagealderen.

64 procent af eleverne i 5. klasse nyder at læse. I 7. og 8. klasse er det kun hver anden ung, der har lyst til at læse.

Det viser en undersøgelse lavet blandt godt 8.500 skolebørn fra femte til ottende klassetrin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undersøgelsen er lavet af Center for Anvendt Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Det er "tankevækkende", at lysten til at læse falder i det tempo, lyder det fra Stine Reinholdt Hansen, ph.d. og læserforsker ved Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

- Der er god grund til at være opmærksom på det. Simpelthen fordi jeg synes, det er vigtigt både personligt og fagligt, at de bliver ved med at læse og har lyst til det, siger Stine Reinholdt Hansen.

Der er flere gode grunde til at læse, uddyber hun.

- Man får mulighed for at komme ind i nogle fiktive universer med muligheder for at danne sig egne billeder og reflektere på en anden måde, siger Stine Reinholdt Hansen.

Samtidig er det vigtigt at kunne fordybe sig i en tid, hvor børn og unge ligesom resten af befolkningen læser mange korte sporadiske tekster på sociale medier.

Ifølge Stine Reinholdt Hansen viser undersøgelsens resultater også, at danske børn generelt ikke læser nok.

De yngste elever læser oftere end de ældste. I 5. klasse er 54 procent hyppige læsere, mens det gælder 32 procent i 8. klasse.

- Der er for stor en andel, som slet ikke læser, siger hun.

Jo ældre unge bliver, desto mere nyttebetonet bliver deres læsning. Kort sagt begynder de i højere grad at læse for at blive kloge, ikke for at blive underholdt.

Her spiller fagpersoner som lærere, pædagoger og skolebibliotekaren en stor rolle.

- Alle os, der ved noget om litteratur, skal være meget bedre til at opsøge de unge og fortælle om litteratur. Opsøge dem meget mere direkte og få dem spurgt individuelt til, hvad de interesserer sig for og inspirere dem til flere formater, både e-bøger, lydbøger og papirbøger, siger Stine Reinholdt Hansen.

/ritzau/