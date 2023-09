Nye anbefalinger: Børn under to år bør ikke bruge skærme

Børn og unges liv er mere digitalt end nogensinde før, og det øgede skærmforbrug skaber grobund for tvivl, bekymringer og konflikter i familierne.

Det skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

Derfor kommer organisationen med en række nye anbefalinger til, hvordan forældre kan håndtere deres børns skærmforbrug.

Skærmanbefalingerne bygger på den tilgængelige forskning på området, organisationens børnefaglighed og anvendelsen af et forsigtighedsprincip.

Anbefalingerne har form som en guide målrettet forældre, der ønsker råd, retningslinjer og idéer til, hvordan man hjælper sit barn med at få et balanceret forhold til digitale medier.

Formålet er at bidrage til færre konflikter i hverdagen og hjælpe med at sikre børn og unges trivsel online.

- Sandheden er, at vi stadig ikke ved ret meget om, hvordan skærmene præcis påvirker vores børn og unge, men vi mener, at der efterhånden er viden nok til at konkludere, at vi bør være mere forsigtige, end vi er i dag, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår i pressemeddelelsen.

Skærmbrug varierer meget alt efter børns alder, og der er forskellige muligheder og udfordringer knyttet til skærmbrug for de enkelte aldersgrupper.

Derfor er anbefalingerne skræddersyet til syv forskellige grupper af børn og unge.

For eksempel fraråder Børns Vilkår al skærmforbrug til børn, som endnu ikke er fyldt 2 år.

I aldersgruppen 6-9 år anbefaler Børns Vilkår ikke nogen konkrete tidsgrænser for børnenes skærmforbrug. Opfordringen går til gengæld på, at man sammen med barnet finder frem til en passende mængde skærmtimer.

I de ældre grupper fylder digitale fællesskaber mere, og derfor anbefales det, at man som forælder taler åbent med børn fra 13-15 år om sociale medier og hjælper med at begrænse forbruget af dem.

Foruden anbefalinger til børn, unge og deres forældre indeholder skærmguiden også anbefalinger til fagpersoner i daginstitutioner og skoler.

