Nye anklager om urent trav i efterforskning af Weinstein-sag

Mindst to gange har den efterforsker, som stod i spidsen for Weinstein-sagen, instrueret vidner.

For anden gang i retsopgøret mod den tidligere filmproducent Harvey Weinstein, der er anklaget for seksuelle overgreb, er det kommet frem, at en efterforsker har instrueret en af de kvinder, der står bag anklagerne, til at skjule noget, mens retsopgøret kører.

Det oplyser anklagemyndigheden i Manhattan i New York i et brev til Weinsteins advokater. Brevet er blevet gjort offentligt onsdag.

Nicholas DiGaudio blev i sidste uge fjernet som ledende efterforsker på sagen. Det blev han, fordi det kom frem, at han bad et vidne om ikke at nævne sin tvivl om en af de andre kvinders anklager mod Weinstein for seksuelle overgreb.

Den afsløring betød, at anklagemyndigheden droppede et af punkterne i anklageskriftet.

I onsdagens brev til Weinsteins advokater står det, at DiGaudio bad en af kvinderne bag anklagerne om at slette informationer på sin telefon, inden den blev taget som bevismateriale.

Ifølge anklagemyndigheden blev intet slettet. Informationens karakter beskrives i brevet som personlige og uden relevans for efterforskningen.

Kvinden, som DiGaudio bad slette informationer fra hendes telefon, er en unavngiven kvinde, som anklager Weinstein for at have voldtaget hende på et hotelværelse i 2013.

Harvey Weinstein var filmproducent i Hollywood, indtil han for et år siden blev anklaget for at have voldtaget og forulempet en lang række kvinder qua sin position.

Anklagerne mod ham blev starten på det, der senere blev kendt som #MeToo-bevægelsen.

/ritzau/AP