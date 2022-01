Annette Lassen giver med et klart og velinformeret indtryk af Nordens første litteratur

To nye bøger åbner oldtidssagaernes univers for nutidens læsere

Udvalget med 13 sagaer (og to totter, det er novelle-agtige fortællinger) rummer nogle af de kendteste nordiske sagaer, blandt andre ”Regnar Lodbrogs Saga”, ”Rolf Krakes Saga” og ”Vølsungernes Saga”. De er oversat til et let læst dansk, med korte noter og en liste med sjældne ord og begreber. Annette Lassen, der er docent ved Árni Magnússon-instituttet i Island, har i sin ledsagende indføring, ”Oldtidssagaernes verden”, indkredset genren og behandlet sagaernes litterære baggrund, overlevering, temaer, deres forhold til historien og det samfund, de beskriver.