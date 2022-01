Forfatteren og juristen Sven Clausen skrev i sin tid et essay med titlen ”Forsinket anmeldelse af Enten-Eller”. Heri gør Clausen sig lystig over Søren Kierkegaards hovedværk ”Enten-Eller”, som for ham ligner et tusindben med hundredvis af kropsled, der går hver sin vej uden kontrol fra styrehuset: