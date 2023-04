Nye bombardementer rammer Khartoum under muslimsk højtid

Sudans hovedstad, Khartoum, er natten til fredag blevet ramt af bombardementer og artilleribeskydning.

Det sker trods forlydender om, at de krigsførende styrker i landet havde budt et forslag om en våbenhvile under den muslimske højtid eid al-fitr velkommen.

- Der pågår fortsat sammenstød mellem styrker fra hæren og Rapid Support Forces (RSF), hvilket efterlader bygninger, faciliteter og offentlige ejendomme tilintetgjort, udtaler et udvalg af læger ifølge nyhedsbureauet Reuters.

RSF er den paramilitære organisation, der kæmper mod den sudanske hær.

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrede torsdag til, at der indføres "mindst tre dages" våbenhvile.

- Det er lige nu et vigtigt tidspunkt i den muslimske kalender. Jeg mener, at det rette er en våbenhvile, der holder, sagde Guterres ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den muslimske fastemåned ramadan, der i år begyndte 23. marts, afsluttes fredag med begyndelsen på højtiden eid al-fitr.

Guterres ønsker med våbenhvilen at give civile, der er fanget i konfliktområder, mulighed for at komme væk samt søge lægebehandling, mad og andre nødvendigheder.

Torsdag flygtede tusindvis af civile ud af Khartoum til lyden af skud og eksplosioner.

Mange krydsede også ind i Tchad for at undslippe kampene i den vestlige region Darfur, skriver Reuters.

Mindst 350 mennesker er hidtil blevet dræbt i kampene, der brød ud i sidste weekend mellem Sudans hærchef, general Abdel Fattah al-Burhan, og RSF-leder general Mohamed Hamdan Dagalo.

Den seneste vold er udløst af uenigheder om en internationalt støttet plan om at transformere Sudan fra et militært styre til et civilt styre. Begge sider beskylder den anden part for at forpurre overgangen.

Samtidig er der stor uenighed om, hvordan RSF-styrken på 100.000 mand skal integreres som en del af den sudanske hær.

