Nye Borgerlige ekskluderer tidligere hovedbestyrelsesmedlem

Svend Pedersen, der har været en del af hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, er blevet ekskluderet fra partiet.

Det skriver B.T. og Ekstra Bladet.

Begge medier har beskrevet, hvordan Svend Pedersen har skrevet opsigtsvækkende kommentarer på sociale medier.

Ifølge B.T. skulle han for eksempel have skrevet, at statsminister Mette Frederiksen (S) er en "fullblown psykopat", og at SF's formand, Pia Olsen Dyhr, er en "storkorrupt, magtgal kælling".

Svend Pedersen har ifølge Ekstra Bladet desuden brugt stærke vendinger om integrationspolitik og indvandring.

Til Ekstra Bladet siger stifter af Nye Borgerlige, Pernille Vermund:

- Jeg har gjort det klart, fra vi stiftede Nye Borgerlige, at vi er ikke racister, og vi ville ikke kendes som racister. Derfor har den slags også tidligere haft en kort proces i Nye Borgerlige.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Svend Pedersen. B.T. arbejder på at få en kommentar fra både Vermund og Pedersen.

Ifølge mediet sad han indtil for kort tid siden i Nye Borgerliges hovedbestyrelse.

Ekskluderingen kommer i kølvandet på en længere periode med uro og afgående partiformænd.

Pernille Vermund meddelte 10. januar i år, at hun så hurtigt som muligt ville stoppe som formand og dernæst træde ud af Folketinget efter næste folketingsvalg.

På det tidspunkt havde Mette Thiesen allerede forladt partiet. Det skete efter intern ballade.

Samme måned sagde folketingsmedlem Mikkel Bjørn, at han ikke kunne se sig selv samarbejde med Lars Boje Mathiesen som sandsynlig kommende formand.

Både Mikkel Bjørn og Mette Thiesen er i dag medlemmer af Dansk Folkeparti.

Lars Boje Mathiesen blev 7. februar valgt som formand med Henriette Ergemann som ny næstformand.

Hun måtte dog trække sig fra posten efter kun 13 dage, da det kom frem, at hun havde fremsat en række kontroversielle udtalelser om blandt andet coronahåndteringen.

Tidligere i marts blev Lars Boje Mathiesen ekskluderet. Ifølge partiet var han kommet kom med "absurde" pengekrav. Selv mente han, at han var offer for et karaktermord.

I dag fungerer hovedbestyrelsen som formand, men Pernille Vermund har meddelt, at hun stiller sig til rådighed som formand igen.

