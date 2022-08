Nye CD-udgivelser byder på syngende symfonier og taktfulde tangenter

Schuberts syngende symfonier, fem stjerner

Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) har udgivet et dobbeltalbum med Schuberts to vægtigste symfonier – nr. 8 (”Den ufuldendte”) og nr. 9 (”Den Store”) – i en yderst attraktiv indspilning. Herbert Blomstedt, der denne sommer rundede de 95 (!) år, dirigerer i en optagelse fra november 2021 det berømte Gewandhausorchester fra Leipzig – og så vil de fleste med interesse for klassisk musik vide, at kvaliteten er tårnhøj i alle sektioner af orkestret. Det oplever man allerede i den vidunderlige hornsolo, der indleder symfoni nr. 9.