Digterruter skal sende danskerne ud i naturen og ind i litteraturen

H.C. Andersen Centret har fået seks millioner fondskroner til at etablere ”Danske Digterruter” over hele landet i samarbejde med lokale museer og litterære selskaber. Forfatterskaber og landskaber åbner hinanden, siger bevillingsmodtageren

Vi elsker vort land med lilla lyng eller gule kornmarker i lave buttede bakker, som danske digtere gennem tiden har besunget i mange sange, salmer og digte. Men nu skal flere danskere ud i den natur, som også er blevet til stor litteratur. For ingen er bedre naturguider end de store danske forfattere, mener H.C. Andersen Centrets leder, Johs. Nørregaard Frandsen, som står i spidsen for det nye forsknings- og formidlingsprojekt Danske Digterruter.

Idéen er at etablere flere danske digterruter i samarbejde med landets museer og litterære selskaber. Projektet har allerede fået seks millioner støttekroner fra Nordea Fonden, og selvom projektet er helt nyt, er der allerede kommet aftaler i stand over hele landet.

”Der er digterruter på vej over hele landet. Der er i forvejen en digterrute på Stevns for Martin A. Hansen, ligesom Aakjærselskabet har arbejdet med en rute i Jenle for Jeppe Aakjær. Men vi har altså set mange flere muligheder for at lade landskaber og forfatterskaber møde hinanden i nye digterruter, så vi i sidste ende kan få flere til at gå på vandring i både naturen og litteraturen,” siger Johs. Nørregaard Frandsen og fortsætter:

”Faktisk er vores syn på naturen i forvejen formet af forfattere. For kunstnerne skaber landskaber, ligesom landskaber har skabt forfatterskaber. Men læg mærke til, hvordan vores fædrelandskærlighed bliver antændt i Holger Drachmanns samlende sankthans-sang på Skagen, Emil Aarestrups lyrik med udgangspunkt i den lille lollandske købstad Nysted eller H.C. Andersens eventyrlige fortællinger om det frodige Fyn. For når den danske natur kan føles som den dejligste i verden, skyldes det ikke mindst forfatternes danmarksbilleder,” siger Johs. Nørregaard Frandsen.

På et foreløbigt projektkort over Danske Digterruter er der indtegnet ruter omkring 19 store forfatterskaber, og flere er på vej – for eksempel en omkring Martin Andersen Nexøs fortællinger fra landskaberne på Bornholm, ligesom Thøger Larsen også er på vej til at få sin egen vestjyske digterrute.

Og alt fra Steen Steensen Blichers malende beskrivelser af den jyske hede til Michael Strunges hede storbydigte er allerede på tegnebrættet som forlæg for nye digterruter.

”Fælles for forfatterne i projektet er, at de alle sammen har forholdt sig til deres lokale landskaber. Og de litterære selskaber og museer, vi samarbejder med, har sagt ja til at lave hver sin rute, der kan være alt fra to kilometer til syv kilometer, men den skal forankre landskaber med litteraturen. Når man går i Jeppe Aakjærs fodspor, skal man altså selvfølgelig også præsenteres for nogle af hans landskabsbeskrivelser, mens man står ude på ruten. Nogle er allerede gået i gang, mens andre skal bruge det næste år på at få det sat i sving. I mellemtiden vil vi etablere en forening for de litterære selskaber og digterruter, der binder det hele sammen, så ambitionen er at binde forfatterskaber og landskaber sammen over hele landet,” forklarer han.

Danske Digterruter vil i løbet af foråret blive bakket op af en hjemmeside, der ikke overraskende kommer til at hedde danskedigterruter.dk.