Nye tal: De danske museer har lige så mange gæster som før corona

To år. Så længe er det snart siden, coronavirussen ramte Danmark, og landets kulturinstitutioner – herunder museerne – første gang måtte lukke. Men nu ser hverdagen på de danske museer ud til at være blevet normal igen. Andelen af borgere over 15 år, der har besøgt et museum inden for de seneste tre måneder, lå i sidste kvartal af 2021 nemlig på samme niveau som før coronapandemien. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.