Nyfundne Michael Strunge-digte udgivet

Genudgivelsen af ”Samlede Strunge” indeholder fem nye digte, der ikke tidligere har været udgivet. ”De tilfører forfatterskabet noget på hver sin måde,” siger litteraturprofessor og udgiver Anne-Marie Mai

Fem nyfundne Michael Strunge-digte er blevet udgivet i forbindelse med en ny udgave af ”Samlede Strunge”, der derudover indeholder Strunges 11 digtsamlinger. De nye digte er digte af høj poetisk kvalitet, der tilfører forfatterskabet noget på hver sin måde. Det mener litteraturprofessor Anne-Marie Mai, som har været redaktør på udgivelsen.

To af de nyfundne digte skrev Michael Strunge, mens han var indlagt på den psykiatriske afdeling Nordvang. Da han blev udskrevet, gav han dem til en sygeplejeelev, som gemte dem i mange år, inden hun selv henvendte sig til Anne-Marie Mai med de to digte.

”Jeg har været meget opmærksom på, at digtene skulle leve op til den kunstneriske kvalitet, som Michael Strunges digte i øvrigt har. Nogle af de ikke trykte digte, der findes i hans arkiv, havde han jo selv valgt fra,” forklarer hun og fortæller, at et enkelt af de nyfundne digte dog er fundet i Michael Strunges eget arkiv.

Michael Strunges liv og digtning har opnået nærmest mytisk status, efter at han i 1986 døde som kun 27-årig og efterlod sig 11 digtsamlinger. Ifølge Anne-Marie Mai er det dog ikke nødvendigvis kun myten om Michael Strunge, der gør hans forfatterskab aktuelt for mennesker i dag. Da hun for nylig gæsteunderviste på et gymnasium om Michael Strunges digtning, var flere af gymnasieeleverne meget optagede af digtenes indhold og budskab.

”Hans digtning er nærværende, selvom digtene er skrevet for mere end 30 år siden. Det handler om spørgsmål i tilværelsen, vi også står over for i dag: kærlighed, længsel, drømme, håb, smerte og angst. Man oplever ham som sin samtidige, når man læser hans digte,” siger Anne-Marie Mai.

Derfor er hun også helt overbevist om, at Michael Strunge fortsat vil blive læst om 30 år:

”Der er en kunstnerisk styrke i Strunges univers, som vil blive ved med at tale til os. Jeg ser ham som en af vores store klassikere.”

”Samlede Strunge” er udkommet på forlaget Gyldendal i denne uge. Kristeligt Dagblad bringer med tilladelse fra Gyldendal et af de nyfundne digte:

DAG EFTER NAT

Natten er distræt. En automatisk stemme

fortæller fjernt om dagene i gale-

anstalten.

(Jeg kan ikke flyve, jeg vil råbe. Her

er jeg, se min tyngde.)

Dagen er hjernedød. Desperate harmonier

siger normalitet.

(De tager min hjerne væk, siger

at stumheden er virkelig. Der er jeg.

Min tyngde. Hjælpeløs).