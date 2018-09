Nyheder fra udlandet i kort form

Erdogan rejser til Moskva for at sige undskyld til Putin

SANKT PETERSBORG: For første gang, siden Tyrkiet skød et russisk kampfly ned i november sidste år, mødes de to landes præsidenter tirsdag i Sankt Petersborg.

Øverst på dagsordenen står en forbedring af forholdet, der led et alvorligt knæk oven på nedskydningen.

Mødet er kommet i stand på tyrkisk initiativ og finder sted knap en måned efter, at regeringen blev forsøgt væltet under et blodigt kupforsøg 15. juli.

Siden har Erdogan lagt sig ud med både USA og EU i jagten på at optrevle og straffe de formodede kupmagere.

Dermed er det en svækket og i stigende grad isoleret præsident Erdogan, der drager af sted til Sankt Petersborg.

Dræbte på Orlando-natklub blev fældet af 200 skud

ORLANDO: De 49 personer, som i juni blev dræbt i en massakre på en natklub i Orlando i delstaten Florida blev ramt af i alt 200 kugler.

Uden at tælle de skud med, som ramte 53 mennesker, der overlevede, er der fundet 200 skudsår i de dræbte.

Det viser en rapport fra det retsmedicinske kontor i Orange County ifølge avisen Orlando Sentinel.

Drabsmanden Omar Mateen, en 29-årig amerikaner med afghansk baggrund, åbnede ild på natklubben Pulse omkring to timer efter midnat 12. juni.

På det tidspunkt var natklubben, et populært mødested for bøsser og lesbiske, fyldt med feststemte gæster.

Kinesisk turist mister pung og ender på asylcenter

BERLIN: Han ville egentlig bare melde sin pung stjålet.

Men en kinesisk turist endte med at blive fanget i Tysklands asylsystem og blev placeret på et center sammen med flygtninge i knap to uger.

Den velklædte mand på 31 år taler kun mandarin, og det endte med at give hans rejse i Europa et nyt tvist.

- Han var fanget 12 dage i vores bureaukratiske jungle, fordi vi ikke kunne kommunikere, siger Christoph Schlütermann, der leder det Røde Kors-flygtningecenter, hvor den kinesiske mand havnede.

Efter at manden fik stjålet sin pung omkring Stuttgart, endte han på rådhuset - som han troede var politistationen - hvor han blev sat til at udfylde en ansøgning om asyl.

Han blev efterfølgende fragtet 360 kilometer nordpå til et asylcenter i Dülmen.

Trump om økonomi: Vi er amerikanere og ikke globalister

DETROIT: Den republikanske præsidentkandidat, Donald Trump, sagde mandag i en tale i bilbyen Detroit, at han vil forenkle skattesystemet, nedsætte selskabsskatten fra 35 til 15 procent og "massivt" fjerne regler for virksomheder og borgere.

Det er essensen i den økonomiske plan, som hans kampagnestab havde bebudet, han ville fremlægge mandag.

- Når jeg bliver præsident, så vil vi begynde at vinde igen i stor stil, lovede han tilhørerne i Detroit Economic Club.

- Jeg ønsker at kickstarte Amerika. Det kan lade sig gøre, og det vil ikke engang være så svært.

Han brugte meget af sin taletid på at angribe den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton, og præsident Barack Obama for at at have kørt USA's økonomi af sporet.

Mere sikker Malmøfestival efter krænkelser

MALMØ: I løbet af juni og juli har svenske medier bugnet af historier om sexkrænkelser på festivaler.

Det fik mandag den svenske Malmøfestivalen til at varsle sikkerhedsstramninger.

Festivalen afholdes 12.-19. august, og når festivaldeltagerne snart tropper op til koncerterne, vil de møde særlige tiltag for at skabe mere tryghed.

Blandt dem er specialuddannet personale i håndtering af seksuelle krænkelser, flere sikkerhedsvagter på øde steder og mere belysning.

Publikum på Malmøfestivalen er ifølge en trivselsundersøgelse generelt trygge ved at færdes på festivalen.

Filippinske borgmestre melder sig selv

MANILA: Flere end et halvt hundrede filippinske politikere og politibetjente har meldt sig selv til politiet.

Det sker, efter at deres navne er blevet knyttet til narkokriminalitet i en kampagne startet af præsident Rodrigo Duterte. Han blev valgt i maj på sit løfte om at udrydde narkokriminalitet i landet.

Mandag var 27 borgmestre og 31 politifolk blandt de mange, der gik til politiet for at få renset deres navn.

Duterte satte søndag navn på over 150 statsligt ansatte, som ifølge ham er involveret i den massive narkohandel i Filippinerne. De fik 24 timer til at melde sig selv, inden de ville blive eftersøgt af militær og politi.

70 dræbt af selvmordsbombe i Pakistan

QUETTA: En selvmordsbombe har dræbt mindst 70 på et hospital i Baluchistan-provinsen i Pakistan.

Eksplosionen skete, mens en gruppe mennesker var samlet efter drabet på en fremtrædende advokat.

Taliban har taget skylden for angrebet og advarer i en mail om, at der er flere angreb på vej.

Eksplosionen skete i byen Quetta. Her var advokater og journalister samt familie og venner til den dræbte advokat, Bilal Anwar Kasi, samlet på hospitalet for at sørge, oplyser kilder og lokale embedsmænd.

Kasi blev tidligere på dagen skudt og dræbt af ukendte gerningsmænd uden for sit hjem, da han var ved at tage på arbejde, siger øjenvidner.

Erdogan: Tyrkiets EU-aftale kan kollapse

PARIS: Tyrkiets flygtningeaftale med EU risikerer at kollapse, hvis ikke EU holder sin del af aftalen og indfører visumfri rejser for tyrkiske statsborgere.

Det sagde Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i den franske avis Le Monde mandag.

Et af hovedelementerne aftalen mellem EU og Tyrkiet er, at enhver flygtning eller migrant, der sejler fra Tyrkiet til Grækenland, sendes tilbage til Tyrkiet.

Til gengæld skulle EU støtte Tyrkiet økonomisk, ligesom der fra EU har lydt løfter om visumfri rejser til store dele af EU. Der skal også sættes fart i forhandlingerne om tyrkisk medlemskab af EU.

De dele af aftalen er dog blevet forsinket.

To udlændinge kidnappet i Kabul

KABUL: En amerikaner og en australier er blevet bortført fra deres bil i centrum af Kabul, lyder det fra de afghanske myndigheder.

Begge er professorer ved det amerikanske universitet i Afghanistan, sagde en officiel kilde.

Ingen havde mandag aften påtaget sig skylden for bortførelsen, der fandt sted søndag aften i Kabuls bymidte.

Det er tre dage siden, at en gruppe af udenlandske turister faldt i et baghold, lavet af Taliban i den vestlige provins Herat.

Usikkerheden i Afghanistan er blevet større, efter at Taliban og andre væbnede grupper er begyndt at lave stadig flere bortførelser og angreb rundt om i landet.