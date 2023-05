Nyhedsbureau får Pulitzer for vedholdende Mariupol-dækning

Nyhedsbureauet Associated Press (AP) modtager den prestigefyldte Pulitzer-pris for journalistik i offentlighedens tjeneste.

Nyhedsbureauet får prisen for sit arbejde i den sønderbombede ukrainske by Mariupol, hvor AP var til stede, længe efter at de fleste medier havde trukket sig.

Rusland prøvede i foråret sidste år ihærdigt at erobre byen for at rydde mere af landvejen mellem den besatte halvø Krim og det østukrainske Donbas-område.

Knap 1000 ukrainske soldater holdt stand i det tungt belejrede Azovstal-stålværk, mens missilerne regnede ned over byen. I sidste ende måtte de dog overgive sig.

Pulitzer-prisen for det bedste stykke internationale journalistik gik til avisen The New York Times.

- For deres ufravigelige dækning af Ruslands invasion af Ukraine, heriblandt en otte måneder lang undersøgelse af de ukrainske dødsfald i byen Butja og den russiske bataljon, som var ansvarlig for drabene, lyder det på Pulitzer-prisens hjemmeside.

Pulitzer-prisen administreres af det amerikanske Columbia University.

Det internationale medie Politico måtte se sig forbigået i kategorien for bedste breaking news.

Mediet sendte chokbølger gennem USA og store dele af den vestlige verden, da det fik fingrene i et hemmeligt udkast til en flertalsholdning fra USA's højesteret, der antydede, at den var på vej til at afskaffe den føderale ret til abort.

Udkastet blev senere på året til en omgørelse af beslutningen "Roe mod Wade", og retten til abort har været et af de helt centrale emner i den politiske debat i USA lige siden.

Prisen for bedste breaking news gik i stedet til Los Angeles Times for dets arbejde med at afdække racisme blandt lokalpolitikere i Los Angeles.

Pulitzer-priserne uddeles hvert år inden for journalistik, fotografi og litteratur. Der er i alt 22 kategorier. Prisen er opkaldt efter journalist og avisudgiver Joseph Pulitzer.

