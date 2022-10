Førstegangsvælgeren Olivia Tovborg Rasmussen, 19, og hendes mor, Karin Tovborg Jensen, 57, sidder klar i cafeen på Ragnarock – Museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde.

For et par dage siden fik Olivia en besked fra sin mor med et link til en valgdebat – ”Lys på kulturen”, hed debatarrangementet, og nu er de her sammen med omkring 50 andre for at høre om et af de mere sjældne emner i valgkampen, nemlig kulturpolitik.