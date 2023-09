Nyt biograftilbud skal sætte gang i erindringerne hos demente

Snart kan mennesker med demens og deres pårørende opleve særlige demensvenlige filmvisninger i deres lokale biograf.

Det skriver Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

Konceptet hedder ErindringsBio og er et non-kommercielt filmtilbud til mennesker med let til moderat demens sammen med deres pårørende, plejepersonale og frivillige.

Fra 1. oktober bliver det muligt at se ErindringsBio på det brede lærred.

Ifølge Christine Bøge Lejre, der er projektleder på ErindringsBio, er tanken, at filmforestillingerne blandt andet skal fremkalde minder hos mennesker med demens.

- Filmene skal gerne sætte gang i nogle erindringer. De skal på den måde bruges som udgangspunkt til at tage en snak om sit eget liv, siger hun.

Når filmen er slut, bliver der delt foldere ud til publikum med billeder fra filmen og spørgsmål, som skal inspirere til samtale, tilføjer hun.

Tilbuddet består af dokumentarfilm fra 1950’erne til 1970’erne, der er særligt udvalgt og målrettet mennesker med demens. Filmene varer omkring en halv time.

- Det er med henblik på, at den her brugergruppe kan være med. For mennesker med demens kan en film, der varer halvanden time, meget nemt være for lang tid, siger Christine Bøge Lejre.

