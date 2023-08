DR's nye krav om login sammenlignes med Netflix. Det er ”absurd” og et ”knæfald”

Når DR i fremtiden vil kræve et login af alle danskere for at streame tv er formålet at få højere seertal. Men ifølge medieforsker er det altid problematisk, når adgangen til public service bliver sværere og borgernes adfærd bliver registreret