Nyt eksperiment har hjulpet langtidsledige i østrigsk landsby

I Østrig har man fundet en ny måde at tackle langtidsledighed på i landsbyen Gramatneusiedl, som ligger tæt på hovedstaden Wien.

I den østrigske landsby er der nu ingen ledige, efter at der er sikret arbejde for alle de lokale 129 langtidsledige.

- Det er et projekt, som har bevist, at det er muligt at komme det vanskelige problem med langtidsledighed til livs, siger økonomen Oliver Picek fra Wiens Momentum Institut.

- Det er muligt at skaffe et job til enhver, som har brug for et, pointerer han.

MAGMA-pilotprojektet tilbyder træning inden for tømrerarbejde, gartneri, syning og andet arbejde, som er udbredt i lokalsamfundet og i det lokale erhvervsliv.

Der er tale om job til mindstelønnen. Dem, der får glæde af det, skal have været ledige i mindst et år.

Inden de begynder, får de otte måneders rådgivning og træning, så de blandt andet lærer at sætte egne mål.

Efter at have brugt en årrække på at tage sig af sine to børn har det for Sarah Sklenicka, som er tekniker i elektriske systemer, været en "stor udfordring" at skulle tilbage på arbejdsmarkedet.

Men det har ændret sig, efter at hun har været gennem projektet, som hævdes at være det første i verden, der er udviklet for langtidsledige.

- Jeg er langt mere bevidst nu om mine egne kundskaber, hvis jeg søger et arbejde. Jeg har en følelse af, at jeg rent faktisk kan udføre det, hvilket leder til et job uden for projektet, siger Sklenicka, som har renoveret møbler på deltid det seneste år.

Organisatorerne bag kurset siger, at kun en halv snes af de langtidsledige ikke har deltaget i kurset - og det har været på grund af helbredsproblemer.

Økonomen Oliver Picek mener, at det hyperlokale initiativ har været en stor succes i kraft af jobgarantierne.

Østrigs ledighed er lavere end EU's gennemsnit, som er på 4,6 procent, men alpelandet mangler arbejdskraft i mange sektorer, og en del af befolkningen er marginaliseret.

Arbejdsmarkedet i Gramatneusiedl, som har 4000 indbyggere, har været et godt sted at teste det nye projekt.

- Den store udfordring var, hvad der skulle ske med dem, som vi ikke har kunnet integrere, siger projektets vicechef, Sanda Kern.

Udgifterne til projektet har ikke været dyrere end den understøttelse, som deltagerne fik alligevel.

Robert Laisser, som er blandt den tredjedel af deltagerne, der har fundet et permanent job hos en lokal tømrer, siger, at projektet ændrede hans liv.

- Jeg blev aktiv. Jeg lægger planer for fremtiden igen, siger den 37-årige far, som tidligere kæmpede med afhængighed af narkotika.

