Oasis-guitar solgt på auktion for 2,8 millioner kroner

Guitaren, som blev smadret den aften, hvor det britiske band Oasis gik i opløsning, er tirsdag blevet solgt på en auktion i Paris.

Køberen måtte ifølge nyhedsbureauet AFP punge ud med 385.500 euro for guitaren, der er af mærket Gibson ES-355. Det svarer til lidt mere end 2,8 millioner kroner.

Guitaren har tilhørt Noel Gallagher og er siden bandets opløsning i 2009 blevet repareret.

Oasis nåede at få global succes og sælge 60 millioner album. Bandet står bag megahits som "Wonderwall" og "Don't Look Back In Anger".

Succesen sluttede dog brat forud for en koncert i Paris.

Her kom de to brødre Noel og Liam Gallagher op at toppes, inden de skulle på scenen. Koncerten endte med at blive aflyst. Og Gibson-guitaren måtte betale en høj pris.

Et "kultøjeblik" i musikhistorien, lyder det ifølge AFP fra Jonathan Berg, guitarekspert og stifter af galleriet Artpeges, hvor auktionen blev afholdt.

I 2011 fik guitaren nyt liv. Den kunne derfor sælges i sin originale kuffert med en kort note fra den tidligere ejer.

- Fred, kærlighed og bananer, står der på noten ifølge nyhedsbureauet AFP.

For de købelystne startede buddene ved 150.000 euro. Prisen endte altså på lidt mere end det dobbelte.

De 385.500 euro, som blev slutprisen ved hammerslag, var ellers forud vurderet til at være en lav pris for den røde guitar.

/ritzau/