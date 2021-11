Obama og Springsteen savner modspil i rigt illustreret bog

I 2020 satte Barack Obama og Bruce Springsteen sig foran en mikrofon og optog over nogle dage det, der siden blev til den anbefalelsesværdige podcast ”Renegades: Born in the USA”. Men det blev ikke ved det, for nu er samtalerne udskrevet, redigeret og forvandlet til en smukt udseende og rigt illustreret bog. Sådan én, der sagtens kan ligge fremme på kaffebordet derhjemme og med sit luftige layout, kopier af taleudkast, sangtekster og 350 fotos er interessant at bladre i.