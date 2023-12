Oddsspillere tror at dronningen nævner fred i sin nytårstale

Det er en tradition i mange hjem at gætte på, hvad dronning Margrethe siger i nytårstalen, der gives nytårsaften.

Hos spilselskabet Danske Spil tror odsspillere og -sættere på, at dronningen i år nævner ordet "fred" eller "freden".

Det siger oddssætter Peter Emmike Rasmussen fra Danske Spil.

- Jeg tror, at det er de her konflikter, der er rundtomkring i verden - og som desværre også er kommet igen i Gaza-området - der gør, at dronningen måske kunne komme ind på, at der kunne være et håb om, at man kunne få mere fred i verden.

- Derfor tror jeg, at det er et ord, der sagtens kunne blive sagt, og som i øvrigt også er blevet sagt tidligere gennem årene. Så det er slet ikke usandsynligt, at det vil blive sagt igen, siger han.

Fred er det ord, som flest borgere har spillet på i år.

Ordet giver odds 2,0. Så spiller man 100 kroner, så får man 200 kroner tilbage, hvis altså dronningen nævner ordet.

Der er alt fra odds 1,05 til odds 250, og man kan vælge mellem mere end 300 forskellige ord, vendinger og navne.

- Jeg tror, at man både spiller lidt med hjertet og forhåbentlig også lidt med hjernen, siger Peter Emmike Rasmussen.

- Derudover er det også sådan, at man godt vil have et godt odds - et højt odds - og det er det, man skal se, om man kan prøve at finde på det her.

Andre populære ord og vendinger i år er 18-års fødselsdag med henvisning til prins Christians fødselsdag tidligere på året.

Kunstig intelligens, store bededag, astronauten Andreas Mogensen og cykelrytteren Jonas Vingegaard er også blandt de mest populære.

- Det er alle sammen ord, der er oppe i tiden, og der har været snakket meget om i det forgangne år.

- Fred har man måske ikke snakket så meget om, men det er håbet om, at det kunne ske i fremtiden.

- Ellers er det ting, der er sket i det forgangne år, og det er meget typisk for det, der bliver spillet på, siger Peter Emmike Rasmussen.

En anden populær vending, som borgere spiller på, er "søens folk".

Det har de senere år været populært at spille på, også selv om dronningen i sine hidtil 51 nytårstaler ikke har taget vendingen i sin mund.

Det er dog en vedvarende myte, at dronning Margrethe bruger vendingen "at sende en hilsen til søens folk".

En mulig forklaring kan være, at skuespilleren og entertaineren Preben Kristensen brugte vendingen, da han i slutningen af 1980'erne parodierede dronningen i Linje 3's ti-års jubilæumsshow.

/ritzau/