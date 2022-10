Øjenvidne i Seoul: Folk faldt og blev klemt

Folk oppe foran i folkemængden begyndte at falde, mens dem bagi blev mast, fortæller et øjenvidne i Seoul.

Den ellers så festlige Itaewon-bydel i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, er tidligt lørdag morgen præget af en usædvanlig dyster stemning, efter at mindst 149 har mistet livet i en stor folkemængde.

Det fortæller flere personer i området til den engelsksprogede koreanske avis The Korea Herald.

En 24-årig marokkaner ved navn Marwan fortæller til avisen, at han har spadseret rundt i området for at prøve at forstå, hvad der egentlig er foregået.

- Tre af mine venner døde i dag. Vi plejede at ses hver eneste weekend i Itaewon, og nu er de døde. Der var ingen bodyguards eller ejere, som forsøgte at stoppe hændelsen, siger han til avisen.

En anden, 23-årige Lee Hyun-se, siger til avisen, at han ikke var til stede ved folkemængden, men efterfølgende har set folk blive båret væk på bårer.

- Det var så hjerteskærende, fortæller han.

Lokale medier rapporterer, at trængslen opstod, da mange pludselig satte kurs mod en bestemt bar, hvor en unavngiven kendis angiveligt skulle være set. Det er ikke bekræftet af officielle myndigheder.

- Da folk oppe foran begyndte at falde, blev dem bagi mast, siger en mand i 20'erne til det koreanske nyhedsbureau Yonhap, som ikke nævner manden ved navn.

21-årige Park Jung-hoon fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at det er normalt, at der er store folkemængder i Itaewon ved eksempelvis jul, eller når der bliver fyret fyrværkeri af.

- Men det her var mange gange større end noget som helst af den slags, siger han.

