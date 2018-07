Økologiske øl bliver mere og mere populære

Det er ekstra besværligt at lave økologisk øl, men efterspørgslen stiger, og udvalget er firedoblet på fem år.

Hvis man har en forkærlighed for økologi og samtidig er glad for læskende humle, er det de seneste år blevet langt mere interessant at være øldrikker.

Antallet af nye danske økologiske øl på markedet er således steget kraftigt. Bryggerierne lancerede sidste år 169 nye økologiske øl. For fem år siden kunne forbrugerne til sammenligning vælge mellem 44 nye økologiske varianter.

Det fremgår af en analyse, der er lavet af Beerticker for Bryggeriforeningen.

Faktisk er det mere besværligt at brygge økologisk øl end konventionel. Men forbrugerne vil have økologi, så det får de, fortæller Bryggeriforeningens kommunikationschef, Louis Illum Honoré.

- Forbrugerne efterspørger generelt økologiske produkter i stadigt stigende omfang, så det er klart, at der har været et pres. Der efterspørges økologisk øl. Det er en udfordring, som bryggerierne har valgt at tage op, og de er nu i stand til at producere økologisk øl, som smager rigtig godt.

- Der findes ikke så meget økologisk humle, og der findes ikke så mange forskellige økologiske sorter. Det gør det vanskeligere at producere økologisk øl, siger Louis Illum Honoré.

Salget af økologisk øl blev næsten tredoblet fra 2014 til 2017 herhjemme, viser tal fra Danmarks Statistik. Der blev solgt for 45 millioner kroner i 2014 og for 123 millioner kroner tre år senere.

Man kan ifølge Bryggeriforeningen ikke sige, at økologisk øl er af højere kvalitet end konventionel øl, eller at den ene type øl smager bedre end den anden.

- Det vil selvfølgelig være op til den enkelte forbruger at vurdere det. Den økologiske øl smager anderledes end den ikkeøkologiske.

- Men man kan ikke sige, at den økologiske øl smager mere bittert, blomsterrigt eller rent. Det kommer an på hvilken humle, maltbyg og gær, der er brugt, og hvordan bryggeren har produceret øllen, siger Louis Illum Honoré.

Der var sidste år 41 bryggerier i Danmark, der solgte økologisk øl. 12 af dem satser udelukkende på den økologiske humle.

Den første danske økologiske øl blev lanceret i 1995 af Thisted Bryghus.

De største producenter på markedet for økologisk øl er i dag Carlsberg, Royal Unibrew, Ørbæk Bryggeri og Thisted Bryghus.

/ritzau/