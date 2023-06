Økonomiske vanskeligheder sender Langelandsfestival i graven

Selskabet bag Langelandsfestival er blevet erklæret konkurs ved Sø- og Handelsretten onsdag.

Det oplyser retten til Ritzau.

Ledelsen i selskabet havde på forhånd indgivet en konkursbegæring. Det blev bekræftet tirsdag.

Derfor kommer onsdagens afgørelse ikke som en overraskelse.

I december meddelte Langelandsfestival, at festivalen ikke ville blive afholdt i 2023. Det skyldtes økonomiske problemer.

Dets regnskab for 2022 er endnu ikke blevet offentliggjort, men i forbindelse med aflysningen sidste år meddelte festivalen, at der ville være et "stort millionunderskud".

Festivalejer Allan K. Pedersen har forsøgt at finde en køber til Langelandsfestival frem mod konkursen.

/ritzau/