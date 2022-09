Ølglade tyskere kæmper om de bedste pladser ved Oktoberfest

Den sydtyske storby München har lørdag - efter to år med aflysninger - taget hul på den traditionsrige ølfestival Oktoberfest.

Og selv om både høj inflation og fortsat risiko for coronasmitte lurer, så er der tilsyneladende stor tilslutning til festlighederne.

I hvert fald stod de første læderklædte gæster allerede omkring klokken fem lørdag morgen klar for at kæmpe om at få plads i de mest eftertragtede øltelte. Pladserne fordeles efter først til mølle-princip.

Kun få gæster var iført mundbind. Til gengæld havde nogle af dem tilsyneladende allerede taget hul på de første øl.

Artiklen fortsætter under annoncen

Billeder fra festivalen, der officielt åbnede klokken 12, viser folk løbe om kap for at komme ind på pladsen hurtigst muligt.

Oktoberfest er en enorm begivenhed for delstaten Bayern.

I 2020 og 2021 blev festivalen aflyst på grund af coronapandemien.

Borgmesteren i München, Dieter Reiter, indrømmer, at stemningen stadig er en smule præget af risikoen for en efterårsbølge med corona. Ikke desto mindre er han "glad for, at tusindvis af mennesker er glade", siger han.

Det er traditionelt byens borgmester, der tapper festens første øl.

Der er ingen coronarestriktioner ved festivalen. Derfor forventes en stigning i antallet af coronatilfælde også. Det siger Bayerns delstatspræsident, Markus Söder, der dog ikke er bekymret.

- Antallet af tilfælde vil formentlig stige. Det er erfaringen fra tidligere festivaler, siger han til avisen Münchner Merkur.

- Men på samme tid ser vi gudskelov ikke, at der er en uforholdsmæssig arbejdsbyrde på hospitalerne. Det indikerer, at vi er i en ny fase med coronavirusset, lyder det fra delstatspræsidenten.

Oktoberfest, der strækker sig over 16 dage, tiltrækker normalt cirka seks millioner gæster. Cirka en ud af fem gæster kommer fra udlandet.

/ritzau/dpa