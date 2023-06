Øllene er steget med tre kroner på årets Roskilde Festival

50 kroner.

Sådan lyder prisen for en økologisk Grøn Tuborg på fad på årets Roskilde Festival.

Det er måske ikke noget, der slår hul på pengepungen, men faktisk er årets festivaløl tre kroner dyrere end sidste år.

Da kostede en fadøl 47 kroner.

Årsagen er simpel: Øllene er blevet dyrere at købe for festivalen.

Det fortæller Roskilde Festivals divisionschef for handel og gastronomi, Lene-Maria Toksværd.

- Prisstigningen skyldes, at priserne stiger hos vores leverandør, blandt andet på grund af stigende råvarepriser og produktionsomkostninger, siger hun.

Også kasser med øl er steget i pris. I år koster en ramme med 24 økologiske Grøn Tuborg 188 kroner i forsalg eksklusiv pant.

Sidste år var prisen 135 kroner.

Denne stigning er dog ikke udelukkende inflationens skyld. I 2022 solgte festivalen kasserne billigere, end hvad der er normen.

- I 2022 valgte vi at sælge økologiske Grøn Tuborg i forsalg til en særligt lav kampagnepris for at øge udbredelsen af økologiske øl på festivalen.

- Men i 2023 har vi ikke haft mulighed for at tilbyde samme lavere kampagnepris, siger Lene-Maria Toksværd.

I år koster 24 økologiske Grøn Tuborg i campingområdet 230 kroner eksklusiv pant. I 2022 kostede en kasse 188 kroner.

Det er ikke overraskende, at priserne på øl stiger, fordi vi generelt har set en høj inflation, fortæller forbrugerøkonom hos Nordea Ida Moesby.

- Det er et spørgsmål om, at det er blevet dyrere at producere øllene på grund af stigende energipriser. Det er blevet dyrere at producere, og derfor er man nødt til at sætte priserne op, siger hun.

Ida Moesby fortæller, at forbrugerprisindekset viser, at priserne på øl fra juni 2022 til maj i år er steget med 8,5 procent.

Og det er ikke bare øllene, der er blevet tre kroner dyrere. Det er generelt blevet dyrere at gå på festival, siger hun.

- Jeg tror godt, at man kan finde tre kroner i budgettet. Men det er ikke bare de tre kroner for én øl. Det kan være, man køber flere øl over flere dage.

- Og mange bække små ender med at blive en noget dyrere fornøjelse end sidste år. Det kan gøre, at nogle unge måske ikke har råd til at tage afsted, siger Ida Moesby.

De unge, der ender med at tage afsted alligevel, kan få sig en grum overraskelse, når musikken er slukket, og teltene er pakket ned.

- Det kan resultere i, at mange ender med at gå i overtræk og få brugt mange flere penge, end de havde regnet med. Og så får økonomien lige så mange tømmermænd, som man selv har, siger Ida Moesby.

Men inflationen har ikke fået taget i alle ølpriser på festivalen.

Du kan stadig købe en enkelt dåseøl til den samme pris som i 2022 - den koster 30 kroner.

- Og man kan jo - faktisk - godt tage på festival uden at drikke øl, siger Ida Moesby og griner.

