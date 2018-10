Kunst- og litteraturhistorisk danmarksportræt rammer lige ned i tidens værdidebatter

4 stjerner

Bente Scavenius og Bo Tao Michaëlis’ ”Danmarks billeder” leverer et kunst- og litteraturhistorisk danmarksportræt, der strækker sig over godt 200 år. Det er en frugtbar periode med fremtrædende forfattere og billedkunstnere, og bogen formidler både kendte og mindre kendte kunstneriske bearbejdninger

Tidens debatter bærer i høj grad præg af værdipolitiske overvejelser, blandt andet provokeret af indvandringen fra andre kulturer. Man diskuterer ideligt, hvad danskhed egentlig er, ligesom vores lille land i de undertiden heftige debatter opdeles i et ”Udkantsdanmark” og et ”Centrumsdanmark”. Diskussionen om et skævvredet Danmark og om, hvor mange udefrakommende nye borgere vi kan absorbere og integrere, hidser bekymrede og til tider angste sjæle op. Den nye bog, som er en opfølgning af samme forfatteres udgivelse ”Bybilleder” fra 2016, rammer lige ned i denne debat, men nuancerer på skønneste vis begrebet Danmark. Det gør den ved at lægge en masse ”Danmark’er” frem for os i billeder såvel som i ord.

Billederne og teksterne viser tydeligt vores lands transformation fra landbrugsland til højteknologisk samfund med stadig mindre plads til naturen. I bogen bliver Danmark et relativt og flydende begreb, alt efter kunstnerens temperament og samfundssyn. Dog har vi sproget til fælles, og det er ofte i digternes fremstillinger, at danskheden træder tydeligst frem. Hør blot her i Christian Richardts 72 strofer lange digt ”Vort Land” (1889):

”Venner, ser på Danmarks kort/ser så I det aldrig glemmer,/til hver plet har fået stemmer,/thi det fædreland er vort!/Målt med verden er det lille,/derfor ingen plet at spilde!/Målt med hjertet er det stort,/dér er Danmarks saga gjort!”.

Bogens bærende princip er pardansen mellem kunst og litteratur. Her sker der i heldigste fald en krydsbefrugtning af de to kunstarter. Som det eksempelvis fremgår af mødet mellem Michael Kviums ”Dusk Eye II” (2006) og et uddrag af Naja Marie Aidts novelle ”Bulbjerg” fra den af Nordisk Råd-prisbelønnede samling ”Bavian” fra samme år. Her og flere andre steder slår det gnister.

Forfatterne viser måske uden at ville det bevidst, hvordan henholdsvis litteraturen og billedkunsten udvikler sig parallelt, men undertiden også forskudt. Nogle gange halter billedkunsten bag efter avantgardelitteraturen, andre gange forholder det sig omvendt. Eksempelvis er billedkunsten langt foran litteraturen i mellemkrigstiden. Her sprænger førstnævnte kunstart de kendte formverdener og logikker i avantgardebevægelser som futurisme, dadaisme og surrealisme, mens litteraturen fortrinsvis er båret af store eposser og socialt engagement – bortset fra ekspressionister som Harald Landt Momberg, Rudolf Broby-Johansen og Tom Kristensen – der i parentes bemærket ikke er med i bogen.

Forfatterne Bente Scavenius og Bo Tao Michaëlis opererer med fem længere, overordnede kapitler. Titlerne viser de to forfatteres ”greb” om stoffet: 1. Landskabsmaleriets udvikling. 2. Landskabets fortid, romantisk nutid. Skitser af den nationalromantiske geografi. 3. Kunstnerkolonierne. 4. Øen som sted, eksistens og erkendelse. Og endelig 5. Den dæmoniske provins og den problematiske hovedstad.