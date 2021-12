Om smerte, sejre og herlige anekdoter: Her er tre læseværdige sportsbøger

Alle disse tre nye sportsbøger er læseværdige og skrevet med særpræg. Det kan derfor virke urimeligt at anmelde samlet. På den anden side er bøgerne udgivet sammen og bærer tydeligt seriepræg med ensrettede bagsidetekster og strømlinet kapitelstruktur. For ikke at nævne Bjørn Ortmanns skarpskårne bogdesign.