Omdiskuterede Israel kan overraske i Eurovision-finalen

Israel er årets mest omdiskuterede deltager i det internationale melodigrandprix.

Faktisk er Israel det eneste land, der er blevet talt om under Eurovision. Det kan afspejle sig, når pointene bliver gjort op, og grandprixet finder sin vinder ved finalen lørdag aften.

Det vurderer journalist og grandprixkender Ole Tøpholm, der i mange år har kommenteret Eurovision for DR.

- Det har også en selvforstærkende effekt, så seere holder øjne og ører åbne, siger han.

Israel har taget et hop op hos bookmakerne. Sent lørdag aften befinder Israel sig lige under den foreløbige favorit, kroatiske Marko Purišic, som optræder under kunstnernavnet Baby Lasagna.

Han stiller op med nummeret "Rim Tim Tagi Dim". Rimende volapyk, som er catchy at skråle i takt til.

- Udadtil fremstår den humoristisk og morsom. Men under gemmer der sig egentlig et meget fint budskab, som passer perfekt til, at vi snart skal til europaparlamentsvalg, siger Ole Tøpholm.

"Rim Tim Tagi Dim" omtaler Kroatiens udfordring omkring, at mange unge og veluddannede forlader landet i håbet om en anden fremtid.

- Derudover er det en effektiv popmelodi, tilføjer Ole Tøpholm.

Den højenergiske sang, som på perfomancesiden suppleres af blinklys, laser og badutspring, ligger i den ene ende af finalefeltets musikalske spekter.

På den anden side er de overdådige ballader sunget af store stemmer foran røg- og vindmaskiner.

- Der er mange uptempo-sange i årets grandprix, og hvis man kigger på Israels sang - i øvrigt sammen med den franske - er det de to stærkeste ballader i feltet. Alene af den grund vil sangen få mange point, vurderer Ole Tøpholm.

Italiens statsejede public service-station Rai kom ved en fejl til at offentliggøre italienernes stemmer ved torsdagens semifinale, hvor også det danske Eurovision-håb, Saba, fremførte sin skæbnesang.

Støvlelandet sparkede suverænt flest stemmer afsted til Israel. 39,31 procent af stemmerne fik Israel fra Italien. Danmark fik til sammenligning 2,93 procent af italienernes stemmer.

Israels deltagelse i årets Eurovision har vakt vrede grundet krigen i Gaza. Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

Kritikere forstår ikke, hvorfor Israel må deltage, når Rusland og Belarus er ekskluderet. European Broadcasting Union (EBU), der arrangerer Eurovision, har udtalt, at grandprixet er en konkurrence mellem public service-udbydere, ikke regeringer.

Trods demonstrationer og utallige protester gik Israels deltager, Eden Golan, på scenen. Nogle blandt publikum vendte ryggen til hende, andre klappede. Men hun fik stemmer nok til en finaleplads.

- Jeg har en forventning om, at Israel også kommer til at klare sig godt i finalen - det gør Israel ofte, siger Ole Tøpholm.

- Israel er en dygtig spiller i Eurovision. De har vundet det fire gange - det er flere end Danmark, pointerer han.

Årets grandprix løber af stablen i Malmö Arena lige ovre på den anden side af Øresund. Men der har aldrig været så langt til en finaleplads for Danmark, som der er i år.

Med Sabas exit er Danmark det land, der er gået flest år uden at nå en finale.

Der kommer dog et par danske strejf i årets Eurovision-finale.

Østrigs deltager, Kaleen, stiller op med nummeret "We Will Rave", som danske sangskrivere har været inde over, mens danske dansere flankerer Cyperns Eurovision-stjerne Silia Kapsis.

