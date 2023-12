To områder er tilbage som muligt nyt testcenter for store vindmøller

Blot to mulige områder er nu tilbage for et nyt nationalt testcenter for store vindmøller på op til 450 meters højde.

Det drejer sig om et omstridt område ved Skærbæk ved Vadehavet og en udvidelse af det nuværende Østerild Testcenter, skriver By-, Land og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Seks andre mulige områder for det tredje nationale testcenter er blevet valgt fra, da de havde "udfordringer af forskellige karakter".

Inden den endelige beslutning træffes af aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller, skal der nu foretages en supplerende screening af den potentielle udvidelse ved Østerild Testcenter i Thisted Kommune.

Derefter ventes beslutningen at blive truffet i 2024 for placeringen af det tredje nationale testcenter for store vindmøller.

- Det er vigtigt, at vi i aftalekredsen har afsøgt alle muligheder ordentligt, inden vi træffer en beslutning om en etablering af de nødvendige testpladser for høje vindmøller, siger minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V) i meddelelsen.

- Vi skal tage størst muligt hensyn til både mennesker og natur, men vi har også et behov for at kunne teste nye typer af vindmøller, så den danske vindmøllebranche fortsat kan være i front og skabe arbejdspladser i hele landet og dermed indtægter til gavn for både danskerne og klimaindsatsen.

Aftalekredsen ønsker at opstille fem testpladser med op til 450 meter høje vindmøller i det nye testcenter. Til sammenligning er Eiffeltårnet i Paris 300 meter, hvis man fraregner antennen på tårnets top.

Morten Dahlins forgænger, Louise Schack Elholm (V), sagde i marts til TV Syd, at hun ikke havde noget ønske om at placere et vindmølletestcenter ved Vadehavet.

Den mulige placering nær Vadehavet, der er et beskyttet Natura 2000-område og udnævnt til verdensarv af Unesco, har længe været omdiskuteret og blandt andet skabt modstand lokalt.

/ritzau/