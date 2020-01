Signe Svendsen er midtvejs i livet. Det er et godt sted at være, hvis bare ikke tiden gik så hurtigt, mener hun. Hun øver sig i at skabe øjeblikke, hvor tiden kan gå i stå, selv på en regnvejrsdag i januar. Sidst på måneden udgiver sangeren og sangskriveren sit fjerde soloalbum,”Det forlyder”