”Omstigning til Paradis” leverer et stærkt blik ind i menneskets dybder

”Jeg vil ikke have realisme. Jeg vil have magi.” Ordene tilhører Blanche DuBois, spillet af Nanna Bøttcher, i forestillingen ”Omstigning til Paradis” på Aarhus Teater. Og magi er der i den grad brug for, hvis man vil fortrænge virkeligheden og det faktum, at hun i hjembyen hverken har gods, rygte eller penge tilbage. I stedet er hun rejst til New Orleans for at bo på en fold-ud-seng hos søsteren Stella, som bliver holdt i kort snor og udsat for vold af kæresten Stanley.

Tennessee Williams skrev ”Omstigning til Paradis” i 1947, og fortællingen blev senere ekstremt populær i filmatiseringen fra 1951 med Marlon Brando i rollen som macho-kæresten Stanley. I historien må kvinderne leve med, at det er mændenes muskler og penge, der sætter dagsordenen, og på den måde føles dele af forestillingens plot en kende gammeldags. En afsluttende voldtægt, som omgivelserne håndterer med tavshed, taler derimod desværre alt for klart ind i vores tid.