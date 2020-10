Omstridt Netflix-dokumentar om ubådsmordet klippes om

Netflix-dokumentar om Peter Madsen bliver ikke droppet, men derimod klippet om, skriver filmmedie.

Netflix dropper ikke at lave en dokumentar om Peter Madsen og ubådsmordet, som medier tidligere har berettet.

I stedet bliver dokumentaren klippet om, så kun personer, der har givet tilladelse, er med.

Det skriver filmmagasinet Ekko. Magasinet har talt med en af de personer, der ikke ønsker at være med i dokumentaren.

Dokumentaren hedder "Into the Deep" og kommer til at bestå af hidtil usete optagelser af Peter Madsen, som instruktør Emma Sullivan lavede frem til Peter Madsens drab i ubåden i august 2017.

Optagelserne handler både om Peter Madsen og de unge mennesker, der arbejdede for ham og hang ud på hans værksted på Refshaleøen i København ifølge Ekko.

Siden 2016 havde australske Emma Sullivan arbejdet på dokumentaren, som hun ifølge Ekko troede skulle handle om en karismatisk iværksætter.

Men da ubåden pludselig sank, og Peter Madsen blev anholdt og sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall, opdagede instruktøren, at hun besad optagelser om en morder helt frem til gerningen, skriver Ekko.

Sullivan har udtalt, at hun har skabt filmen for at vise omsorg og skabe forståelse for Peter Madsens medarbejdere, der ikke vidste noget om hans forbrydelse.

Anja Olsen, der oprindeligt var med i dokumentaren, som allerede er blevet vist på Sundance-festivalen i USA, ønsker dog ikke at være med. Hun var praktikant hos Peter Madsen i 2016.

Ifølge Ekko spiller Anja Olsen en central rolle i dokumentaren.

Blandt andet havde den oprindelig en scene, hvor Peter Madsen overrumpler hende og truer hende med en jernsyl, som han siger, han vil stikke ind i hovedet på hende.

Netflix har indvilget i at klippe hende ud, oplyser Anja Olsens advokat til Ekko.

Også en anden medvirkende har ønsket at blive klippet ud, men Netflix har ifølge Ekko ingen kommentar til, om det er sket.

Anja Olsen siger til filmmagasinet, at hun undrer sig over, at det har taget Netflix så lang tid at tage beslutningen. Men hun er lettet over, at hun nu klippes ud.

- Det har givet mig luft under vingerne og er nærmest som en fysisk følelse. Jeg har brug for at lægge dette kapitel bag mig og håber, at folk vil holde op med at spørge til det, siger hun.

Ekkos anmelder så dokumentaren i januar og skrev blandt andet, at "så tæt har jeg aldrig været på noget så grufuldt".

I øjeblikket arbejder Emma Sullivan videre på "Into the Deep". Det er for tidligt at sige, hvornår den får premiere, skriver Ekko.

Peter Madsen er idømt fængsel på livstid for drabet. Han har i retten nægtet sig skyldig i drab, men i et afsnit af dokumentarserien "De hemmelige optagelser med Peter Madsen" har han svaret "ja" til, at han slog Kim Wall ihjel.

