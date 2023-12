Onsdag bliver det lovligt at affyre krudt og kugler

I anledning af at vi snart træder ind i det nye år, bliver det på onsdag igen lovligt for privatpersoner at affyre fyrværkeri.

Det betyder, at man kan forvente at høre høje brag og se nattehimlen blive lyst op af mange farver de næste seks dage.

Tilladelsen for affyring af krudt og kugler vil nemlig gælde til og med 1. januar.

Allerede fra 15. december kunne privatpersoner købe fyrværkeri. Købeperioden strækker sig til 31. december.

I 2024 er det ti år siden, at en markant ændring i fyrværkerilovgivningen fandt sted. Den afgrænsede den lovlige anvendelse af fyrværkeri og forkortede perioden for køb af fyrværkeriartikler.

Før 2014 kunne man købe fyrværkeri hele december og skyde det af fra 1. december til 5. januar.

