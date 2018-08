Op al den ting

Om den tankevækkende forbindelse mellem astronauter, Apollo-missionen og Ararats bjerg

I 1998 rejste jeg til Irland for at få ro til at afslutte et bedømmelsesarbejde. Jeg valgte at slå mig ned i en landsby i den vestlige del af landet, Cong, som jeg var faldet fuldstændig for under et tidligere besøg. Stedet er ren irsk idyl. Det var der John Wayne forelskede sig i Maureen OHara i John Fords klassiker Den tavse mand.

Jeg indlogerede mig på Ryans familiehotel. Hver formiddag holdt jeg frikvarter mens mit værelse blev gjort i stand, drak kaffe på torvet og læste The Irish Times.

En dag var der på avisens forside en notits med overskriften Man on Moon dies. Heri stod ifølge min langtidshukommelse følgende:

Astronaut Alan B. Shepard died yesterday in Houston, aged 66. While walking the surface of the Moon, he sensed the presence of God strongly and subsequently devoted his life to searching for Noahs ark. (Astronaut Alan B. Shepard døde i går i Houston, 66 år gammel. Mens han gik på Månens overflade, mærkede han Guds nærvær stærkt og viede derefter sit liv til at lede efter Noas Ark).

Jamen, den historie kender jeg, tænkte jeg. Så kom jeg i tanker om at jeg havde læst den i en roman af den engelske forfatter Julian Barnes: En verdenshistorie i 10½ kapitel (1990). Et af disse kapitler hedder Projekt Ararat og handler om en astronaut fra North Carolina Spike Tiggler der i den tynde luft på Månen sparker en amerikansk fodbold længere end det nogensinde er blevet gjort før 450 yards. På skrattende fjernsyn kunne folk på Jorden straks derefter høre ham brøle Jeg scorede og derefter var han berømt.

I Barnes roman har Spike på Månen dagen før set Jorden stå op, og det er så ærefrygtindgydende et syn at det svimler for ham. Nu hører han så pludselig en stemme der synes at tale direkte til ham: Find Noas ark. Den står på Araratbjerget, i Tyrkiet. Han er ikke i tvivl om at det er Guds stemme.

Efter sin hjemkomst fortæller Spike sin kone om sin forunderlige oplevelse. Det får hende til at opsøge en NASA-psykiater for at få at vide om hendes mand mon har en skrue løs. Da Spike der har haft en fornem militær karriere, først som jagerpilot i Korea-krigen, derefter i flådens skole for testflyvning og til sidst som astronaut søger sin afsked fra Apollo-projektet, bliver den overraskende hurtigt imødekommet. Og et år efter er han helt ude af militæret.

Men han er stadig berømt, og så er det han i 1975 arrangerer en Moondust-middag i sin hjemby og beder om støtte til en ekspedition til Ararats bjerg. Han spiller sine kort så klogt at den store forsamling ikke opfatter ham som en religiøs galning. Pludselig figurerer han igen med fede typer på forsiden af Washington Post og New York Times, ligesom han bliver en populær gæst på religiøse tv-kanaler.

Projekt Ararat bliver gennemført ganske professionelt. Spike og hans assistent, der er doktor i geologi og tidligere college basketballstjerne, leder i tre uger uden at finde hverken arken eller rester af den. Men under en efterfølgende tur på bjerget finder de i en hule skelettet af et menneske. Det får dem til at falde på knæ, og Spike hvisker at nu har de fundet Noa!

De beslutter at fjerne en halshvirvel og en håndknogle fra skelettet, og dem afleverer de efter hjemkomst til USA til undersøgelse. Det svar de modtager, er at knoglerne er omkring 150 år gamle, og at halshvirvlen med stor sandsynlighed har tilhørt en kvinde.

Beretningen om den fodboldsparkende astronaut slutter med at han i et foredrag fortæller et talstærkt publikum at projekt Ararat II er under forberedelse. Så vidt Barnes.

Ifølge Det Gamle Testamente strandede Noas ark på Ararats bjerg. Og under Apollo-missionen i 1971 foretog Shepard en over ni timers månevandring. Han blev pensioneret i 1974 og arbejdede siden som forretningsmand i Houston. I artikler om ham henvises der flere steder til Ararats bjerg. Så der er ingen tvivl om at kapitlet i Barnes bog ikke er fiktion, men faktion.

Det må være bjergtagende at se Jorden stå op. Og man kan også blive bevæget at se på stjernerne. På Kants gravsten i Königsberg lyder teksten sådan: Stjernehimlen over mig og den moralske lov i mig. De er for mig beviser på at der er en Gud over mig og i mig.

Det ville hans næsten samtidige, H.A. Brorson, nok ikke have protesteret mod. I hans salme fra 1734 Op al den ting lyder syvende strofe sådan: Hvad skal jeg sige, når jeg ser,/ hvor stjerneflokken blinker,/ hvor mildt enhver imod mig ler/ og op til himlen vinker!

