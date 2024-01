Op mod 2000 feststemte gæster følger tronskiftet fra Koldinghus

Der var kø ved indgangen, da det tidligere kongeslot og nuværende museum Koldinghus søndag formiddag slog dørene op for publikum.

Her er der dagen igennem mulighed for at følge tronskiftet via livestreaming.

- Der bliver ved med at komme gæster. Mit bud er, at vi når op på et par tusinde gæster, siger daglig leder Edel Clausen.

Det tidligere kongeslot blev bygget for mere end 750 år siden og fungerer i dag som museum.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet er der for tiden udstillinger om kongeskibet "Dannebrog" og porcelænsstellet "Flora Danica".

Børnene har mulighed for at lave deres egen kongekrone, mens forældrene kan tage på gratis rundvisninger.

Der er en helt særlig stemning blandt de fremmødte, fortæller Edel Clausen.

- Det er virkelig en fest. Mange har taget en dag ud af kalenderen for at være med.

- Alle kan jo ikke komme til København og opleve stemningen der. Men vi forsøger at mærke historiens vingesus også her på Koldinghus, siger Edel Clausen.

Der har været ganske kort tid til at forberede dagens arrangement, da dronningen som bekendt først bekendtgjorde sin abdikation i nytårstalen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har været spændende, men også en smule nervepirrende, specielt når vi nu ikke helt kan vide, hvor mange gæster, der kommer, siger Edel Clausen.

Koldinghus blev for tre år siden en del af Kongernes Samling.

- Det betyder, at vi er tæt forbundet med kongehuset, og at vi er med til at formidle monarkiets historie og har monarkiets udstillinger, siger Edel Clausen.

Dronning Margrethe har besøgt Koldinghus flere gange, og hendes egne værker - blandt andet broderiarbejde - har også været udstillet.

Kongernes Samling omfatter Rosenborg, Amalienborg og Koldinghus, hvor man råder over en samling med over 25.000 genstande, dragter og skatte fra Christian IV og frem til i dag.

/ritzau/