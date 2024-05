OpenAI beklager lighed med kunstig stemme over for Scarlett Johansson

OpenAI har tirsdag beklaget over for skuespilleren Scarlett Johansson, efter at hun har erklæret sig "chokeret" over, at en af virksomhedens kunstige stemmer, som deres chatbot ChatGPT kan tale med, lyder som hende.

Altmans undskyldning fremgår af en erklæring, som nyhedsbureauet AFP har læst.

Johansson mener, at hendes stemme og AI-stemmen lyder "uhyggeligt ens".

Det drejer sig om kvindestemmen "Sky".

Sky er udviklet på baggrund af en anden professionel skuespillerindes stemme. Det er ikke meningen, at den skal lyde som Scarlett Johansson, skrev OpenAI i et blogpost mandag.

Her meddelte selskabet også, at man ville sætte brugen af Skys stemme på pause, mens der kom styr på forvirringen.

Sam Altman har tidligere refereret til filmen "Her" fra 2013. Her lægger Scarlett Johansson stemme til en chatbot, som filmens hovedrolle, der spilles af Joaquin Phoenix, forelsker sig i.

Altman pustede til spekulationerne i sidste uge. Her skrev han et opslag på den sociale platform X, hvor der blot stod ordet "Her".

Scarlett Johansson udtalte mandag, at hun var "chokeret og vred" over, at stemmerne lød så ens, at "mine nærmeste venner samt medier ikke kan høre forskel".

/ritzau/