Opera i Los Angeles vil undersøge sexchikane-anklager mod Domingo

Symfoniorkestret The Philadelphia Orchestra trækker en invitation til Plácido Domingo tilbage.

Los Angeles Opera vil iværksætte en undersøgelse af beskyldninger, om at den spanske operastjerne Plácido Domingo skal have begået sexchikane mod en række kvinder.

- LA Opera vil søge rådgivning udefra om, hvordan disse beskyldninger omkring Plácido Domingo kan undersøges, siger operaens generaldirektør i en erklæring sendt til nyhedsbureauet AFP.

Domingo, som i dag er 78 år, er leder af operaen i Los Angeles.

Otte sangere og en danser fortæller til nyhedsbureauet AP, at de er blevet udsat for sexchikane af den legendariske tenor.

De forskellige hændelser skal være foregået over tre årtier - den første i slutningen af 1980'erne.

Beskyldningerne har også fået et af de store "Big Five" amerikanske symfoniorkestre, The Philadelphia Orchestra, til at trække en invitation til Domingo tilbage.

The Philadelphia Orchestra siger i en pressemeddelelse, at det lægger stor vægt på at sikre en stemning, som er "tryg, givende, respektfuld og passende".

Det amerikanske nyhedsbureau AP skrev tidligere, at Domingo skal have forsøgt at presse kvinderne til seksuelle forhold ved at lokke med job og sommetider ved at straffe dem i deres karriere, når de afviste hans tilnærmelser.

Domingo kalder beskyldningerne for "upræcise".

En kvinde siger, at Domingo stak sin hånd ind under hendes nederdel, og tre andre siger, at han tvang dem til våde kys - i et omklædningsrum, et hotelværelse og ved et frokostmøde.

Spanieren bliver anset som en af de største operasangere igennem tiderne og har sunget i over 4000 forestillinger og spillet 150 forskellige roller.

Domingo har ikke svaret på detaljerede spørgsmål fra AP, men har offentliggjort en meddelelse:

- Beskyldninger fra disse unavngivne personer, som går over tredive år tilbage, er dybt bekymrende og upræcise, som de bliver præsenteret.

- Ikke desto mindre smerter det mig, at jeg måske har gjort nogle kede af det eller fået dem til at føle sig utilpas - uanset hvor lang tid der er gået og på trods af mine bedste intentioner.

Kun én af de ni kvinder, operasanger Patricia Wulf, har ønsket at stå frem med navn.

