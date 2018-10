Opera sætter grænseløs kærlighed til debat

Operaen i Midten, der er egnsteater for fire midt- og vestjyske kommuner, insisterer med sin version af ”Hosekræmmeren” på at sætte grænseløs kærlighed til debat

Den unge Cecil træder på spinderokkens pedal og former med sin højre hånd en tot uld til en regelmæssig tråd. Imens synger hun sin forelskelse ud. Ved siden af sidder mor Marie. Hun klirrer effektivt med strømpepinde og standser kun strikningen et øjeblik for at rode i den læderpung, hendes mand, Mikkel, kommer hjem med efter dagens runde som strømpesælger. Marie er ikke tilfreds. Der er for få penge, mener hun. Datteren ved spinderokken, hun skal til gengæld giftes godt og helst med den rige nabo, Mads Egelund, er forældrene enige om. Cecil gør sig helt andre tanker om den sag og synger henrevet videre om sin hjertenskær, Esben.

Familiedramaet udspiller sig på scenen i den lille teatersal Knudsens i Holstebro, hvor egnsteatret Operaen i Midten er i gang med prøverne på ”Kærlighed Unlimited” (grænseløs kærlighed). Salen, der er hundrede år gammel, emmer af historie og bruges af Musikteater Holstebro til mindre opsætninger. Denne forestilling er en kammeropera og en gendigtning af Steen Steensen Blichers novelle ”Hosekræmmeren”. Få kilometer derfra ligger heden med sin netop afblomstrede lyng og bevidner historien. For på den jyske hede gik Blicher sine lange ture, her talte han med de fattige hedebønder, og her lyttede han til de mange historier, der gik mellem folk. Arrangerede ægteskaber hørte med til historierne, for i begyndelsen af 1800-tallet kunne den slags være mere reglen end undtagelsen, og Blicher drog den smertefulde konklusion: ”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær”, som han indleder og afslutter ”Hosekræmmeren” med. Og som går igen i operaen, som den strofe, Cecil synger igen og igen, når hun sidder ved sin spinderok.

”Blichers fortælling foregår i en tid, hvor arrangerede ægteskaber var normen. Men den tid er ikke ovre. Både herhjemme og ude i verden bliver kærligheden markedsgjort, og derfor er temaet lige så aktuelt nu, som det var på Blichers tid,” siger Lars Oluf Larsen, da han et øjeblik træder ud af sin instruktørrolle og lader de tre operasangere på scenen øve deres arier og recitativer alene med pianisten.

Lars Oluf Larsen er skuespiller og tekstforfatter, og det er ham, der har revideret operaen ”Hosekræmmeren”s oprindelige libretto fra 1990, så teksten nu står mere mundret, skarp og tydelig.

”Det er vigtigt, at vi kan forstå, hvad sangerne synger, for det her handler virkelig om noget,” siger han, der med ”Kærlighed Unlimited” får sin instruktørdebut.