”Oppenheimer” får flest nomineringer før stor britisk filmpris

Det historiske drama "Oppenheimer" af instruktør Christoffer Nolan topper listen over nominerede til den britiske filmpris Bafta i 2024.

Det fremgår af Baftas hjemmeside, som torsdag har offentliggjort, hvem der får chancen for at modtage dette års priser.

Bafta er den største britiske filmpris og uddeles af det britiske film- og tv-akademi hvert år. I år sker det 18. februar.

Favoritten "Oppenheimer" handler om den amerikanske fysiker J. Robert Oppenheimer og hans arbejde med at udvikle atombomben.

Oppenheimer spilles i Christoffer Nolans drama af Cilian Murphy.

Filmen er nomineret til 13 priser og er skarpt forfulgt af komedien "Poor Things", der er nomineret til 11 priser.

"Poor Things" er instrueret af Yorkos Lanthimos og har Emma Stone i hovedrollen.

Westernfilmen "Killers of the Flower Moon" af Martin Scorsese og holocaust-dramaet "The Zone of Interest", der er instrueret af Jonathan Glazer, er begge nomineret til ni priser.

Både "Oppenheimer", "Poor Things" og "Killers of the Flower Moon" er nomineret til prisen for bedste film. I alt er fem nomineret til Bafta-uddelingens hovedpris.

De to andre er "Anatomy of a Fall" og "The Holdovers".

Når Bafta-uddelingen finder sted 18. februar i den britiske hovedstad, London, skal der findes modtagere af 25 priser. I alt 38 film er nomineret.

Især "Oppenheimer" trak overskrifter, da den havde premiere i biograferne i juli 2023. Det samme gjorde filmen "Barbie", som omkring samme tid pustede fornyet liv i Barbie-universet.

"Barbie" er nomineret til fem priser - herunder bedste originale filmmanuskript.

Foruden bedste film skal Bafta blandt andet hædre årets bedste dokumentar, ikke-engelsksprogede film, britiske film, animerede film og bedste debutfilm af en britisk manuskriptforfatter, instruktør eller producer.

Dertil kommer priser for blandt andet bedste hovedrolle og birolle.

