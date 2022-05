Opråb: Sexismen i dansk litteraturkritik skal til livs

En lang række danske forfattere opfordrer anmeldere og litteraturredaktører til at overveje deres ubevidste valg når bøger anmeldes. En undersøgelse viser, at der er en kønsmæssig skævvridning, hvilket overrasker folk i branchen.

”Hvis man tager litteraturen alvorligt som kunstform, der åbner vores blik for andre perspektiver eller positioner i samfundet, har sexismen i dansk litteraturkritik alvorlige konsekvenser (...) Vi må derfor insistere på, at undersøgelsen fra Aarhus Universitet betyder, at alle landets litterære redaktioner kaster sig ud i en alvorlig selvransagelse. Vi må opfordre alle mandlige litteraturanmeldere til at overveje, om deres begejstring for mandlige forfattere skyldes, at de skriver sig ind i en klassisk litterær tradition eller spejler deres egne livserfaringer."

Således lød det blandt andet i et opråb i Politiken lørdag den 21. maj 2022 i en kronik, underskrevet af flere end 150 danske forfattere, som reaktion på en netop offentliggjort undersøgelse fra Aarhus Universitet.