Opslag om Kim Larsen har fået over 200.000 triste smileyer

En analyse af aktiviteten på Facebook søndag viser, at mange danskere reagerede på nyheden om Kim Larsen død.

Den folkekære spillemand Kim Larsen var i den grad populær blandt danskerne. Og på Facebook har mange danskere sørget over hans død.

Således blev der søndag reageret med flere end 200.000 triste smileys på opslag om sangeren, viser en analyse fra medieanalytiker Jan Birkemose, der er stifter af Medietrends.dk.

Ifølge Jan Birkemose er antallet af reaktioner på eksempelvis Ekstra Bladet, BT og TV2 usædvanlig højt.

- Man kan se, at nogen af de allerstørste facebooksiders aktivitet var 20 eller 30 gange større end normalt. Så det var virkelig, virkelig stort.

- Jeg kan ikke mindes, at der har været noget lige så stort på et tidspunkt. Det er muligt, at der har været det. Jeg har ikke undersøgt det, siger han.

I analysen er der kun medtaget reaktioner på verificerede facebooksider og -profiler som eksempelvis BT's og DR Nyheders sider.

Derfor indeholder analysen altså ikke reaktioner på en lang række opslag, som almindelige danskere har slået op om musikeren.

Blandt de verificerede facebooksider, som har skrevet om Kim Larsen, er statsminister Lars Løkke Rasmussens (V). Han skrev søndag aften:

- Æret være Kim Larsen minde. Baggårdskatten har slentret sin sidste tur over Christianshavns brosten. Det gør mig så trist.

Også Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, gav udtryk for sorg på det sociale medie:

- Kære Kim. Jeg håber, at du fik set det, du ville. Hørt din melodi. Takket være dig, har de fleste af os danskere i hvert fald fået en helt særlig melodi.

Nyheden om musikerens død blev søndag meldt ud via Kim Larsens officielle facebookside, og mandag aften er opslaget kommenteret cirka 25.000 gange og delt 18.000 gange.

Kim Larsen blev 72 år gammel. Han havde gennem længere tid kæmpet med prostatakræft, som han var blevet opereret for.

/ritzau/