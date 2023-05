Organisationer vil have Snapchat-robot ud af børneværelser nu

Det haster med at få indført lovgivning om kunstig intelligens og chatrobotter på sociale medier, og Danmark må meget gerne gå foran og ikke vente på EU-lovgivning.

Sådan lyder det fra flere organisationer, efter at kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) tirsdag erklærede sig "meget utryg" ved udviklingen og ville havde undersøgt, hvad Danmark kan gøre.

For imens fortsætter kunstig intelligens - for eksempel i form af Snapchats omdiskuterede My AI - med at tale med børn, lyder det fra Ingeniørforeningen, Ida.

- De problemer, vi oplever, er allerede ude hos børnene. Børnene er allerede forsøgskaniner, siger fungerende formand Aske Nydam Guldberg.

Særligt en robot fra det sociale medie Snapchat, der har mange børn som brugere, har skabt debat.

Robotten hedder My AI og går i dialog med brugerne på en måde, så den i både ord og adfærd kan fremstå som et menneske, man skriver med.

Spørger man robotten, hvad den er, kalder den sig selv en "virtuel ven".

Der er flere eksempler på, at den har stillet uhensigtsmæssige spørgsmål eller givet tvivlsomme råd, mener organisationerne Ida og Red Barnet.

EU-lovgivning er på vej på området. Men ifølge Ida kan det vare op mod et halvt eller et helt år, før den træder i kraft.

Red Barnet har modtaget flere bekymrede henvendelser.

Organisationen fortæller, at børn blandt andet havde oplevet det som ubehageligt, at robotten spurgte dem om sundhed, og hvad de havde spist en dag.

- Det er godt, at kulturministeren går ind i den her sag. Men vi vil gerne understrege, at det haster rigtig, rigtig meget, siger Malte Siglev, som er digital trivselskoordinator i Red Barnet.

- Det er en teknologi, som bare er blevet kastet i hovedet på de her børn, og børnene skeler ikke til, om den lovgivning, som de har brug for, kommer fra Bruxelles eller Christiansborg.

- Så det er nu, der skal handles. Man bør sætte fart på og få etableret en digital børnebeskyttelseslov.

Red Barnet foreslår blandt andet, at der sker en reel aldersverificering af brugerne, så aldersgrænsen på 13 år opretholdes af Snapchat.

Også Ingeniørforeningen, Ida, roser, at kulturministeren går ind i debatten.

- Men jeg bliver bekymret, når han ikke sætter nogen tidsfrist på det, og han ikke snakker om noget lige foreløbig, siger fungerende Ida-formand Aske Nydam Guldberg.

Ida foreslår en aldersgrænse på mellem 16 og 18 år for My AI på Snapchat.

Ifølge kulturministeren har 60 procent af alle børn og unge mellem 9 og 14 år hentet Snapchat til deres telefon.

Ritzau søger en kommentar fra Snapchat.

/ritzau/