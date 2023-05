Organisationer vil hjælpe forældre med at forstå børns digitale liv

Et nyt projekt skal åbne børn og unges digitale liv for forældre og klæde forældrene på til at understøtte børns brug af digitale platforme.

For mens de fleste forældre synes, at det er vigtigt at være involveret i børns digitale liv, siger knap halvdelen ifølge en undersøgelse, at de taler med deres børn om det tre gange om måneden eller sjældnere.

Undersøgelsen er lavet af en række organisationer, der står bag projektet "Genvej - til dit barns digitale liv". Blandt dem er Forbrugerrådet Tænk.

- Vi ved, at danske forældre rigtig gerne vil være der for børnene i deres digitale færden. Men vi er bekymrede for, om de generelt overvurderer deres egen involvering og indsigt i børnenes liv på de sociale medier, og når de gamer, siger Anja Philip, formand for forbrugerrådet, i en pressemeddelelse.

- Børn og unge har i dag helt nye muligheder for positive fællesskaber, læring og underholdning. Dem er danske forældre gode til at omfavne, men der er også en alvorlig bagside i form af risiko for mobning, svindel, krænkelser og grooming, som børn og unge behøver hjælp til at undgå, siger hun.

Der er i forbindelse med projektet oprettet sociale kanaler og hjemmesiden genvej.org. Her kan forældre få viden om en lang række emner og problematikker, som børn og unge kan støde på online.

Det er Forbrugerrådet Tænk og Ole Kirk's Fond, der står bag projektet i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår, Mary Fonden og Medierådet for Børn og Unge.

/ritzau/