Bruun Rasmussen solgte onsdag 73 originale Nasa-fotografier. Det dyreste blev solgt for 88.400 kroner.

Originale Nasa-fotografier solgt for over en million kroner

Under en auktion onsdag blev en række originale Nasa-fotografier solgt til en pris på 1.155.000 kroner.

I alt blev 73 ud af 74 fotografier i samlingen afsat på auktionen. Den blev afholdt af auktionshuset Bruun Rasmussen.

Ifølge vurderingsekspert ved Bruun Rasmussen Lærke Bøgh gik salget nogenlunde som forventet.

- Vi er meget tilfredse. Når vi lykkes med at sælge næsten hele samlingen, betyder det jo, at der har været bred interesse for det udbudte. Rent hammerslagsmæssigt er vi også kommet i mål, siger hun.

Lærke Bøgh mener, at den store interesse for billederne skyldes, at der er tale om en unik og desuden ganske velholdt billedserie.

- Det, der gør dem særlige, og grunden til, at vi udbyder dem, er, at det er et materiale, som der er samlere til. Det er fotografier, som kommer fra Nasa, og som er fremkaldt på tidens papir. Deres originalitet gør dem interessante som samleobjekter.

- Og så kommer de fra en samler, som har gået højt op i at samle på ting i en god kvalitet, siger hun.

Det dyrest solgte billede på auktionen blev billedet Apollo 8: First Earthrise. Det blev solgt for 88.400 kroner.

Fotografiet er taget af den amerikanske astronaut William Anders og er det første farvefotografi af en såkaldt jordopgang.

På billedet ses jordopgangen ud for månens horisont og viser menneskets hjemplanet indhyllet i et jævnt dække af hvide skyer.

Den unikke scene er en af flere årsager til, at netop dette billede blev mødt af stor interesse, fortæller Lærke Bøgh.

- Motivet spiller ind. Der er tale om et ikonisk billede af en jordopstigning set fra rummet. Det er noget, vi alle bliver lidt fascineret af, og det er et billede, folk kender, siger hun.

